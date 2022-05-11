Arda Turan'a yılın en sevilen ve örnek alınan futbolcusu ödülü
Özel bir üniversite, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu' ödülü verdi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 11 Mayıs 2022 08:58
Özel bir üniversitenin İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 'Spor Odaklı Markalama Araştırmaları' sonucunda 2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbol oyuncusu Arda Turan seçildi.
Üniversite'nin etkinliğine katılan tecrübeli futbolcu Arda Turan'a plaket verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız