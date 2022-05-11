Düşük faizli konut kredisini nasıl alabilirsiniz? İşte tarihi kampanyada merak edilenler

YSK seçime girecek partileri açıkladı: 3 parti daha seçime girebilecek
YSK seçime girecek partileri açıkladı: 3 parti daha seçime girebilecek
Kamudaki şube müdürleri ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi
Kamudaki şube müdürleri ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi
İnşaat maliyeti geçen yıla göre yüzde 101 artış gösterdi
İnşaat maliyeti geçen yıla göre yüzde 101 artış gösterdi
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamudaki kadrolara atanacak
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamudaki kadrolara atanacak
Konut fırsatçılarını tespit etmek çok basit
Konut fırsatçılarını tespit etmek çok basit
FETÖ'den hapsi kesinleşen eski Danıştay üyesi yakalandı
FETÖ'den hapsi kesinleşen eski Danıştay üyesi yakalandı
15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Kapora dolandırıcılarına dikkat!
Kapora dolandırıcılarına dikkat!
FETÖ'cüler mülakattan böyle geçti: Aday numarası mülakat şifresi
FETÖ'cüler mülakattan böyle geçti: Aday numarası mülakat şifresi
11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Mayıs 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
O ilde hastanelerde korona tedavisi gören 1 hasta kaldı
O ilde hastanelerde korona tedavisi gören 1 hasta kaldı
'Telefon kazandım' diye sevinirken 30 bin liradan oldu
'Telefon kazandım' diye sevinirken 30 bin liradan oldu
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara uyarı
Kadına ve sağlıkçıya şiddeti önleyecek kanun teklifi Meclis'te
Kadına ve sağlıkçıya şiddeti önleyecek kanun teklifi Meclis'te
Vaka sayıları açıklandı: 1858 yeni vaka, 7 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1858 yeni vaka, 7 vefat
20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
Konut finansman paketi için kim, ne dedi?
Konut finansman paketi için kim, ne dedi?
İçişlerinden genelge: Gece müzik yayın saati uzatıldı
İçişlerinden genelge: Gece müzik yayın saati uzatıldı
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
Ak Partili Akbaşoğlu açıkladı: Alım gücünü artıracak düzenleme yolda
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
THY'den 'yolculara fotoğraf gönderilen uçak' açıklaması
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Bakan Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde 'TOGG' detayı
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı ve ek gösterge açıklaması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
MSB'den MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemi hatırlatması
Benzine 78 kuruş zam geldi
Benzine 78 kuruş zam geldi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Danıştay Başkanı'ndan üyelerin görev süresi yeniden belirlensin talebi
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'enflasyon farkı' açıklaması
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçulara ceza 3 yıla çıkıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Düşük faizli konut kredisini nasıl alabilirsiniz? İşte tarihi kampanyada merak edilenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ev sahibi olmak isteyenler için hem de inşaat sektörünü hareketlendirmek adına 3 yeni destek paketi duyurmuştu. Açıklanan yeni paketler vatandaşın uygun kredi oranlarıyla ev sahibi olmasını sağlayacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 11 Mayıs 2022 09:18
Yazdır
Düşük faizli konut kredisini nasıl alabilirsiniz? İşte tarihi kampanyada merak edilenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ev sahibi olmak isteyenler için hem de inşaat sektörünü hareketlendirmek adına 3 yeni destek paketi duyurmuştu. Açıklanan yeni paketler vatandaşın uygun kredi oranlarıyla ev sahibi olmasını sağlayacak. İşte konut paketlerine ilişkin tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından hem ev sahibi olmak isteyenler için, hem de inşaat sektörünü hareketlendirmek adına verdiği konut müjdesinin detayları netleşti. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler sonucunda 3 çözüm paketi oluşturuldu.

Bu kapsamda ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması hedefleniyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaş da destek paketinin detaylarını araştırıyor. Peki konut destek kredisinde faiz oranı kaç? Kaç yıl vade olacak? İşte konut finansman paketine dair tüm merak edilenler...

İLK EVİNİ ALACAK VATANDAŞ NASIL DESTEKLENECEK?

'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile ilk konutunu alacak vatandaşlara; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
Düşük faizli konut kredisini nasıl alabilirsiniz? İşte tarihi kampanyada merak edilenler

HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLECEK?

Yüzde 0.89 faizli konut kredisi paketinin hangi bankalardan sağlanacağı en çok merak edilenler arasında. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detayların yakın zaman açıklanması, avantajlı konut kredisinin daha önce olduğu gibi 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sağlaması bekleniyor.

UYGULAMALAR İKİNCİ EL KONUTU KAPSIYOR MU?

'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' kapsamında kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları kapsayacak şekilde konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış 'Döviz Tevdiat Hesabı'nın ya da hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.

MÜTEAHHİTLERE HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?

'İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi' ile projelerin hızla tamamlanarak konut arzına katılmasını hedefliyor. Buna göre, 1 Mayıs 2022 itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek üzere, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yararlandırmak üzere, 36 ay vadeyle toplam 20 milyar lira finansman kaynağı sunulacak.

DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN SOSYAL KONUT YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük gelir grubundaki vatandaşları da konut sahibi yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak.

YENİ KONUT ÜRETİMİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN NELER AMAÇLANIYOR?

Küçük ölçekli müteahhitlere, şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli krediler kullandırılarak konut üretimi desteklenecek. Bu konutlar 5 yıl süreyle satış sınırlamasına tabi olacak.

KAPAT [X]

VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak amacıyla 3 farklı çözüm paketini milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için 'İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz. 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan tarihinden önce açılmış altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi devreye alıyoruz."

İKİNCİ EL FIRSATÇILARI DEVREDE

Yeni konut destek paketinin açıklandığı ilk dakikalardan itibaren konut satışı yapılan internet sitelerinde de fırsatçılar piyasaya çıktı. Piyasanın hareketinden yararlanmak isteyen ev sahipleri ve emlakçıların aynı dakikalarda konut fiyatlarını yüzde 30 artırdığı görüldü. Konutun türü ve fiyatına göre 150 bin liradan 750 bin liraya kadar yeni fiyat artışları ilanlara yansıdığı tespit edildi.

DESTEKLER SON DERECE OLUMLU

Pandemi sürecinde özellikle son iki yılda ciddi anlamda konut üretimini etkilediğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Üretilmesi gereken konutun yarısı kadar bir üretim oldu. Yıllık 800 bin konut ihtiyacına yönelik bir üretim olurken, son 3-4 yıldır 450 bin civarı üretim yapılıyor. Aralıktan bu yana ise inşaatlar çok yavaşladı, bunun arkasında özellikle dörde beşe katlayan inşaat maliyetleri var. Bunun hızlandırılması gerekiyordu. Bu hızlandırılmazsa kira krizinin çok daha can sıkıcı noktalara gideceğini ifade ediyorduk. Bu çerçevede alınan tedbiri doğru görüyoruz" dedi.
Düşük faizli konut kredisini nasıl alabilirsiniz? İşte tarihi kampanyada merak edilenler

SEKTÖRÜMÜZE İLK KIVILCIM GELDİ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, açıklanan paketin konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacağını düşündüklerini söyledi. Durbakayım, "Açıklanan destek paketleriyle konut ihtiyacı olanların faiz yükünü azaltarak, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Başta döviz ve altın olmak üzere makroekonomi üzerinde baskı yaratan stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılmasını da önemli bir hamle. Özellikle birinci el konutlara sağlanan desteği somut bir hamle olarak görüyoruz" diye konuştu.

SEDA TABAK

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Geliştirdikleri uygulamayla köpek gezdirerek para kazanıyorlar
Geliştirdikleri uygulamayla köpek gezdirerek para kazanıyorlar
Dolarda yükseliş devam ediyor 15,30 seviyelerinde işlem görüyor
Dolarda yükseliş devam ediyor 15,30 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden işlem görüyor
İnşaat maliyeti geçen yıla göre yüzde 101 artış gösterdi
İnşaat maliyeti geçen yıla göre yüzde 101 artış gösterdi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 105,16 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.
Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapan davacının bu görevden alınarak Araştırmacı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise arazi tazminatı ödenmesinde takdir hakkı var mı?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadaki paylaşımlara üzerine sözlü sınavlara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlık hizmet birimlerindeki zor görevler için, sözlü sınavda sürekli karşılaşacak kriz durumlarındaki tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular sorulduğu belirtilmiştir.
Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Araştırma görevlisinin süresiz görevlendirmesine iptal

Danıştay 8. Dairesi, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının süresi belirtilmeksizin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesi işlemini iptal etti.
Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanununu esastan görüşecek
Konut finansmanı için 3 yeni paket

Konut finansmanı için 3 yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 52.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor

Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi alanında kalan son bina olan alışveriş merkezine ait binanın yıkımına da başlandı.