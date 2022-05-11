Yılın transferi... Haaland Manchester City'de!

Yılın transferi gerçekleşti. Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı kesinleşti. Manchester City, Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi

Borussia Dortmund'dan ayrılmak istediğini kulübe ileten Haaland için Real Madrid ve Manchester City devreye girdi. Ancak Real Madrid'in masadan ayrılmasının ardından eli güçlenen Manchester City, transferi bitirdi.

Manchester City, Borussia Dortmund'a bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro ödeyecek. İngiliz ekibi, 150 milyon Euro piyasa değeri bulunan Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacak.

Beş yıllık sözleşme imzalaması beklenen 21 yaşındaki Erling Haaland, yıllık 27 milyon Euro kazanacak. Haaland böylece Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olacak.

BABASININ ESKİ TAKIMINA GİTTİ

Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 88 maçta 85 gol atan Haaland, bir dönem babasının da oynadığı Premier Lig devi Manchester City'ye transfer oldu. Erling Haaland, 17 kez giydiği Norveç Milli Takımı forması altında da 15 gole imza attı.

Profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında nokta koyan Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, 2000 yılında 3.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Leeds United'tan Manchester City'ye transfer olmuştu. Manchester City formasını üç yıl giyen Alf-Inge Haaland, 45 maça çıkarken, 3 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.