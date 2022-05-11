Kardeş cinayetinde kredi kartı detayı

İstanbul Şişli'de teras kattaki dairede 38 yaşındaki öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü 21 bıçak darbesiyle öldüren Cem İnan Ünlü (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ocak ayında Finlandiya'dan geldiği belirlenen ve emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Cem İnan Ünlü'nün üzerinde, ağabeyine ait kırılmış kredi kartı ve bin lira ele geçirildi. Cinayetin düğümünün, ağabey Ünlü'nün kredi kartıyla yaptığı harcamaların incelenmesi sonucu çözüleceği öngörülüyor.

Katil zanlısı Ünlü, SABAH'ın ulaştığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde, "Ağabeyim kendi kredi kartlarıyla benim giderlerimi karşılıyordu. Zaman zaman da bana kredi kartını verirdi.

Evine gidip gitmediğim hususunda ve evden alınan parmak izlerimle ilgili savunmamda da susma hakkını kullanacağım" diyerek ağabeyini kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği verdiği tutuklama kararında, sanık Ünlü'nün üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi ve delillerin olduğuna hükmetti.

DİLEK YAMAN DEMİR