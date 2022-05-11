3 üniversite 152 Akademik personel almak için ilana çıktı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Gelişim ve İstanbul Kent Üniversitesi çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Mayıs 2022 09:39
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım ilanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 mayıs 2022
Cerrahpaşa ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Gelişim Üniversitesi 106 Akademik personel alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 mayıs 2022
İstanbul Gelişim Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 mayıs 2022
İstanbul Kent Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız