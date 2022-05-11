Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü

İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle onlarca metre havaya fışkıran tazyikli suyun yolu "göle" çevirmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yol kenarındaki ağaçlık alandaki isale hattında dün belediye ekipleri çalışma yaptı. Sabah saatlerinde hattaki vanalardan birinde meydana gelen arıza nedeniyle boru patladı. Tazyikle 10 metrenin üzerine fışkıran su yolu göle çevirdi.

Sular altında kalan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

Basınçla metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, çevreden de görüldü.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve sürücülere zor anlar yaşatan olay üzerine İSKİ ekipleri bölgede iş makinesiyle çalışma başlattı.

Bu arada, bölgedeki bazı mahalleler ile Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki bazı yerlerde su kesintisinin yaşandığı öğrenildi.

Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, metrelerce yükselen tazyikli suyun sürücülere yaşattığı zor anlar görüldü.