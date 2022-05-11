Batman'da aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 11:40
Arıca köyünde, aynı aileden Mehmet Şerif (52), Asya (59), Kübra (24) ve Bilal Ekinci'de (18), mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile üyeleri, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız