Profesörün yargılandığı cinsel saldırı davasında sona gelindi

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.B., veteriner hekim S.D., cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, ailesi ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

Sanık avukatları, mahkeme heyetini etkiledikleri gerekçesiyle izleyici ve basın mensuplarının mahkeme salonundan çıkarılarak duruşmanın kapalı görülmesini talep etti.

Duruşmaların hangi durumlarda kapalı görüleceğinin yasada belirtildiğini, mevcut dosyanın bu kapsamda olmadığını söyleyen mağdur avukatları ise duruşmanın basına kapalı görülmesi talebinin, "yargılamanın aleniliği ilkesine" aykırı olduğunu savundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesi talebini reddetti.

Ardından söz alan mağdure Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya kazandırıldığını belirterek, raporda mağdur Ç.B'nin çamaşırında, sanık H.B.'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu bilgisinin yer aldığını aktardı.

Arıhan, soruşturma aşamasında, delillerin karartıldığının belgelendiğini, ATK raporunun da cinsel saldırının gerçekleştirildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu iddia etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında elde edilen fotoğraflar eşliğinde olay günü yaşanılanları anlatan Arıhan, dosyaya yeni eklenen deliller ışığında sanığın tutuklanmasını istedi.

Beyanların alınmasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesini kararlaştırdı.

Duruşmanın sona ermesiyle salondaki bazı izleyicilerin slogan atması üzerine, mahkeme başkanı, slogan atan izleyicinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. İzleyiciler ile polis arasında adliye koridorunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

- Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. H.B., 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan H.B. ile yardımcısı S.D. hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan dava açtı.