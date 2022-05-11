İhracatçı birliklerine yönelik kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Nisanda ihracatın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara yükseldiğini ve bunun şimdiye kadar aylık bazda ulaşılan en büyük ihracat değeri olduğunu belirten Altunyaldız, "Son 12 aylık ihracatımız da 240,1 milyar dolara ulaşarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı sonu için işaret ettikleri 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz." dedi.

Altunyaldız, kanun teklifiyle, serbest bölgelerin dinamizmini artırmayı ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

2021 yılı sonu itibarıyla helal gıda piyasasının yaklaşık 2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığına işaret eden Altunyaldız, uluslararası kuruluşların yaptığı öngörülerin, helal gıda piyasasının gelecek 5 yıl içerisinde 4 trilyon dolara ulaşacağı yönünde olduğunu aktardı.

Altunyaldız, Helal Akreditasyon Kurumunun daha etkin çalışmasına dönük hükümlerin de teklifte yer aldığını anımsattı.

- AK Parti'li Sezal, komisyon üyelerini bilgilendirdi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal de teklifin ilk imza sahibi olarak komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Sezal, halihazırda, arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan bazı serbest bölgelerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaşıldığına, bu serbest bölgelerde faaliyet göstermek isteyen yeni yatırımcıların talebinin karşılanamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yapılan düzenlemeyle, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesinde, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az, 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilmesi ve bu süre sonunda tahliyesi gerçekleştirilemeyen malların idarece tasfiye edilmesi öngörülüyor."

Sezal, ihracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden birçoğunun ticareti terk ettiği, alacağın tahsili için yapılan girişimlerin çok uzun sürdüğü, takip masraflarının alacaktan daha fazla olduğu bu durumun, birlikler açısından çözümlenemeyen bir sorun haline geldiğini anlattı. Sezal, düzenlemeyle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'de helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya kanunen yetkili tek kamu organının Helal Akreditasyon Kurumu olduğunun altını çizen Sezal, "Yapılması öngörülen düzenlemeyle ülkemizde gönüllülük esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam etmesi, ancak bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle hem tüketicinin doğru bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedeflenmektedir." diye konuştu.