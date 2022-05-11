Hafif ticari araç devrildi, gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti

İl merkezinden Doğubayazıt ilçesine giden O.Y idaresindeki 25 GB 045 plakalı hafif ticari araç, Yeniçadır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtan düşen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan O.Y'nin gümrük muhafaza memuru olarak Bursa'da görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.