Bağcılar'da ev sat, Miami'den al dönemi!

Özellikle son konut kredisi faiz oranlarının 0.99'a kadar düşürülmesi, fiyatların okyanus manzaralı evlerle yarışmasına neden oldu.

Bağcılar'da 6 milyon 500 bin lira



Sahibinden.com internet sitesinde ilan verilen konut için istenen rakam 6 milyon 500 bin lira. 185 metre karelik evin dolar karşılığı istenen satış fiyatı 430 bin dolar.

Bağcılar'daki evin ilanı:

İşte Bağcılar'daki evin fotoğrafı:



Miami'de 377 bin dolar



Amerika'da zenginlerin yaşadığı Miami'de ise lüks bir daireyi 377 bin dolara almak mümkün. Palmiye ağaçları bulunan bahçesi ve otoparkı ile toplam bin 153 metre kare ev satılık olarak ilanlarda yer alıyor.

Miami'deki evin ilanı:

Miami'de satın alabileceğiniz evin fotoğrafı:

