Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Merhabalar, 2011 yılında devlet memurluğuna başladım. 2008 Ekim ayı öncesinde memuriyet hizmetim yok ancak işçi olarak sigorta başlangıcım 2006. Emekli aylık bağlama sisteminde 5510 a tabi olduğumu biliyorum.

Benim Sorum şu; 2007 yılında 6 ay Kısa Dönem Er olarak yaptığım askerliğimi borçlanırsam bu 4c statüsünde memuriyet hizmeti olarak mı sayılacak? Bu şekilde sayılırsa tabi olduğum aylık bağlama sistemi 5434 olarak değişir mi? Teşekkürler.

Detaylar:

5510 sayılı Kanun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluğa başlamış olanlar emeklilik aylığı bağlanması sisteminde ve emeklilik yaşları açısından tamamıyla 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamında olurlar.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf gibi çalışmaları olup da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında ise sadece emeklilik yaş tespiti açısından 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Yine, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf gibi çalışıp bu tarihten sonra memur olanların emekli olmaları durumunda aylık bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükümleri uygulanır ve 5510 sayılı Kanun sisteminde emekli aylıkları hesaplanır.

Sonuç bağlamında, memurların 5434 sayılı Kanun sisteminde emekli aylığı bağlanması için mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, memurluk hizmeti kapsamına giren yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi hizmetlerin olması gerekmektedir. Bu şekilde hiç hizmeti olmayanlar ise 5510 sistemi dahilinde emekli aylıkları hesaplanır.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz; sizin 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetleriniz olmadığından, sadece askerlik borçlanması yapmak sizi 5434 kapsamına dahil etmez. Emekli aylık hesaplaması tamamıyla 5510 sistemi üzerinden yapılır.