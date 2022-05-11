Cami duvarından Fetih Suresi'nin ayetleri çıktı

Pınar, Vakıf Haftası dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bölgede 325 tescilli vakıf eseri olduğunu, 185'nin Kastamonu il ve ilçelerinde yer aldığını belirtti.

Kendi bölgelerindeki 180'e yakın vakıf eserini onardıklarını vurgulayan Pınar, "Bunun 128 tanesi Kastamonu ve ilçelerindeki vakıf eserleri. Halihazırda Kastamonu merkezde Küpceğiz Mescidi, Ahmet Dede Cami ve Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Küpceğiz Mescidi ve Ahmet Dede Camisi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 80. Ekstra bir durum çıkmazsa bu camileri yaz ayında kullanıma açacağız. İbn-i Neccar Camisi restorasyon açısından bitmiş durumda. Bir, bir buçuk ay içinde açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nin duvarına Fetih Suresi'nin ayetleri yazılmış

Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde süren restorasyon hakkında da bilgi veren Pınar, şöyle devam etti:

"Tekke cami niteliğindeki yapı, 16'ncı yüzyılda inşa edilmiş olup günümüze ulaşana kadar kimi kapsamlı olmak üzere çok sayıda onarım geçirdiği tespit edilmiştir. Restorasyon çalışmaları sırasında temizlik ve raspa sonucunda onaylı projelerde yer almayan iz ve bilgilere ulaşılmış, çıkan izler doğrultuşunda güncel projelendirme çalışmaları yapılmış, ilgili kurul üyeleri restorasyonun belli aşamalarında şantiye mahallinde gerekli incelemeleri yaparak projelerin uygun olduğuna karar vermiştir. Cami iç mekanda harim bölümü doğu ve batı duvarının belli bir yükseklikten sonra çift duvar olarak devam ettiği ve içte bulunan duvar yüzeyinde yazı olduğu görülmüştür, yapılan çalışmalar sonucu yazının Fetih Suresi'nin ayetlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Yer yer kaybolan ve kesintiye uğrayan Fetih Suresi'nin tamamının cami harim duvarına yazıldığı düşünülmektedir.

Daha sonra sebebi anlaşılmayan bir şekilde önüne yeni bir duvar örüldüğü için böyle bir yazının olduğunun bilinmediğini anlatan Pınar, "Yazı ile ilgili hazırlanan ek restorasyon projesi kapsamında halihazırda sağlam vaziyette bulunan 6 parça yazının itinalı temizlikleri yapılarak tespit edildiği şekliyle bırakılması ve bırakılan 6 adet açıklıkla cemaatin yazıyı, cami içinden kolaylıkla görebilmesi için alt kısmı eğimli olacak şekilde ve aydınlatma yapılarak korunması kararı alınmıştır."

Restorasyon sırasında bulunan Fetih Suresi'nin ne zaman yazıldığının tespitine dair çalışmaların sürdüğünü aktaran Pınar, şunları kaydetti:

"Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde restorasyon çalışmaları başladığında bugüne kadar hiç görülmemiş bulgulara ulaştık. Kimler tarafından yapıldığını bilmediğimiz kalem işleri ve Fetih Suresi'nin ayetleri çıktı. Caminin kendi bütünselliği dışında bir duvar yapıldığını gördük. Raspa işlerine başladığımızda iki duvar arasında Fetih Suresi'ne ulaştık. Bu konudaki ilgililere ve akademisyenlere varsa ellerinde çalışmaları paylaşmasını istedik. Çünkü elimizde bu konuda bir belge yoktu. Bu konuda karar alıcılarımızla istişare içindeydik. Koruma Kurulu hocalarımız 5 kez Kastamonu'ya gelip camide yerinde incelemelerde bulundular. Bizlere yol gösterdiler, fikirler verdiler. Fetih Suresi'nin belirli bölgelerinin nasıl korunması gerektiği noktasında bir karar aldılar. Çok kıymetli bir eser. Çok dikkatli ve itinalı bir restorasyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Çok beklenmedik bir durum olmadığı takdirde ön görümüz yaz aylarında bu restorasyonu bitirmek istiyoruz. İnşallah bunu da Kurban Bayramı'na yetiştirmek istiyoruz."