İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Milli Savaş Uçağı'nın 2023 yılında hangardan çıkacağını söyleyen Başkan Demir, 'Tecrübelerimizle Milli Savaş Uçağı'na çok farklı kabiliyetleri kazandıracağız' dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV canlı yayınında Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.
İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları;
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ
Hava savunma sistemlerinin önemi ortaya çıktı. İnsansız sistemlerin sahada iletişiminin önemi görüldü.
TÜRK SİHA'LARININ SAHADAKİ ETKİSİ
SİHA'larımızın kapasitesini görmeye devam ediyoruz. İnsansız sistemlerin neleri başarabileceğini de göstermek istiyoruz.
İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI: KIZILELMA
Uçuşunu gelecek sene görmeyi planlıyoruz
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ
Tecrübelerimizle çok farklı kabiliyetleri kazandıracağız. İlk parça için imalat hattı kuruluyor. 2023 yılında Milli savaş uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de HürJet'imizin uçacağı tarih.
İNSANSIZ KARA VE DENİZ ARAÇLARI
Deniz araçları konusunda 4 proje kullanma aşamasına geldi.
YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
Hava savunma sistemlerinin önemi her geçen gün artıyor. Gökdeniz'in testleri
yapıldı, gemilerde kullanılacak halde.
SİHA'LARIN İNECEĞİ SAVAŞ GEMİSİ
TCG Anadolu'nun bu yıl envanterde olmasını planlıyoruz. TCG Anadolu'dan sonra uçak gemisi adımı için çalışacağız. Türkiye kendi uçak gemisini üretecek.
HANGİ ÜLKELER SİHA TALEP EDİYOR?
Sayamayacağımız kadar ülkeden talep var.
KANADA'NIN SAVUNMA İHRACATI İPTALİ
Ukrayna savaşından sonra ülkelerin tavırları değişti.
YERLİ DENİZALTI PROJELERİ
İkinci denizaltı için gün sayıyoruz.
TÜRKİYE'NİN UZAY ÇALIŞMALARI
Roket motorları kısmında önemli mesafe aldık. Uzay konusunda kardeş ülkelerle ortak çalışmak istiyoruz.
YERLİ MOTOR PROJELERİNDE SON DURUM
Alt güç gruplarında motorlarımız çıkmaya başladı.
ALTAY TANKI PROJESİNDE SON DURUM
Tank motorumuz test platformuna girdi.Güney Kore'den gelen motorla seri üretim için çalışıyoruz.
SAVUNMA SANAYİİNİN İHRACATA KATKISI
Önümüzdeki yıl 4 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız