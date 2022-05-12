12 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurten Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Pendik'te Green Park Hotel'de Fen Liseleri Yöneticileri Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- KİT Komisyonu'nda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları ile Türk Reasürans AŞ'nin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri ile bir araya gelecek, Balıkçı Gemisini Denize İndirme Töreni'ne katılacak, Mi Mirane, Ergün Gemi, Şengün Gemi - Çebi tersanelerine ziyarette bulunacak.

(Trabzon/10.30-14.45)

3- TÜİK, 2021 yılına ilişkin doğum ve aile istatistiklerini, gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde Schleswig-Hostein eyaletinin Wangels beldesinde başlayacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin Tanıtım Toplantısı"na ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "7. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala ve Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/Gaziantep/18.30)

SPOR

1- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında yapılacak 5'inci ve son maçta belli olacak.

(İstanbul/19.00)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Esra Yıldız ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ringe çıkacak.

(İstanbul/14.00/18.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak; TFF 3. Lig'de yarı final ilk maçları başlayacak.