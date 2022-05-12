Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız