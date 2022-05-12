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Haiti'de kaçırılan Türklerin isimleri belli oldu

Çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'de önceki gün bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olarak bilinen 400 Mawoza (400 Sakat) grubu tarafından kaçırıldığı ileri sürülen sekiz Türk vatandaşının isimleri belli oldu

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 07:15
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Haiti'de kaçırılan Türklerin isimleri belli oldu

Kaçırılan beş erkek 3 kadının bir dernek üyeleri oldukları ortaya çıktı. Haiti'de, Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu 17 kişi önceki gün Port-au-Prince yakınlarında silahlı bir grup tarafından Otobüsleri durdurularak kaçırıldı. Türkleri kaçıran silahlı çetenin bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olan 400 Mawozo (400 Sakat) isimli çete olabileceği açıklanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, grubun fidye için kaçırılabilmiş olabileceğini söyledi.

İsimleri belli oldu

Grup resmi olarak kaçırmayı henüz üstlenmezken, fidye için kaçırıldıkları ileri sürülen kişilerin; Onur Elif, Semiih Kont, Sewa Kılıç, Beyer Dorgan, Bedia Ayden, İbrahim Korkmaz, Mesut Candan ve Ramazan Torun olduğu açıklandı. Kaçırılan diğer gruptakilerinin isimlerinin ise Presan Christopher, Murat Pierre Andre, Nelson Ketia, Jeune Abraham, Luis Mendes, Juin Bleck Leandro and Pierre Mackeny, as well as the hostess Yveca Juvensta Sylvestre. olduğu belirtildi.

Büyükelçilik harekete geçti

Olayla ilgili güvenlik güçleri çalışma başlatırken, Santo Domingo Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla harekete geçtiği ve Dominik Cumhuriyeti ile Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

İki bakan görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çavuşoğlu ve Geneus görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

İki çete arasında çatışmalar sürüyor

Son yıllarda kaosun ve şiddetin hüküm sürdüğü Haiti'de geçtiğimiz sene Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede çeteler güçlerini giderek artırıyor. 400 Mawozo ile Chen Mechan isimli çeteler "bölgelerini korumak" için çatışmalarını sürdürürken, Birleşmiş Milletler Örgütü'nden yapılan açıklamada yaşanan çatışmalar neticesinde 75 kişinin ölmesinin yanı sıra çok sayıda insanın yaralandığı ve binlerce kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Rahipler için 1 milyon istendi

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'nin verilerine göre geçen yıl Haiti'de 81'i yabancı 1200 insan kaçırıldı. Kaçırılanların 17'sinin ABD ve Kanadalı Hıristiyan misyonerler olduğu belirtilirken 400 Mawozo isimli çetenin her biri için 1 milyon dolar fidye istediği de kayıtlara geçti. Misyonerlerin dört ay sonra serbest bıraktığı bilinirken, özgürlükleri karşılığında fidye verilip verilmediği ise bilinmiyor.

Çete lideri Amerika'ya teslim edildi

Ekim 2021'de, 5'i çocuk 16 Amerikalı ve bir Kanadalıyı kaçırmaktan sorumlu tutulan 400 Mawozo adlı çetenin lideri Germine Joly geçtiğimiz hafta yakalanarak ABD'ye iade edilmişti.

Joly'nin, ABD vatandaşlarının kaçırılması, fidye, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanacağı değerlendiriliyor.

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