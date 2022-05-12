Selçuk Bayraktar, ABD'li firmaya meydan okudu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bugün Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, Baykar'ın faaliyetlerine ilişkin konuştu.

"20 ÜLKEYE İHA SATIYORUZ"

Şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20'den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayan Selçuk Bayraktar "Bu ülkelerin 13'ü insansız platformların aktif olarak kullanıyor" dedi.

"GELİRİMİZ YÜZDE 95'İ İHRACATTAN"

Bayraktar, Baykar'ın gelirinin yüzde 95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyerek "Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA" yorumunda bulundu.

ABD'Lİ FİRMAYA "HODRİ MEYDAN" DEDİ

Yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e de değinen Selçuk Bayraktar "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu. Bakalım kim önce yapacak" şeklinde meydan okudu. ABD'li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B STOL İHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.

Bu arada, Selçuk Bayraktar'a İTÜ tarafından "Fahri Doktora" verildi.