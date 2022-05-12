4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
Atatürk Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 41 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Atatürk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 59 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
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