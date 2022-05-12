Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bir araya geliyor. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

İşte enflasyona karşı ilk kritik adımın bugün atılacağı topyekün mücadele seferberliğinin detayları...

Bakanlığın, fahiş fiyatla karşı 30 sektöre yönelik yaptığı çalışmalar sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Bakan Nebati, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında iş dünyasından destek isteyecek.

DENETİMLERE MASAK DA KATILIYOR

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Maliye'ye bağlı 2800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu sayı zaman zaman 3 bini geçiyor. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, 30'a yakın sektörde saha denetimi yaptı.

Denetim ekipleri, hallerde de sabaha karşı denetim gerçekleştirdi. İhbarları da değerlendiren enflasyon timine, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekipleri de katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK İSTEYECEK

Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.

SPEKÜLATİF ARTIŞLARA BAKILDI

Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. Faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektördeki mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi gerçekleştirildi.

Özellikle gıda sektöründe geçmiş dönemler itibarıyla (aylık veya üçer aylık) satışı yapılan ürünlerin alış ve satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara; satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor.

KDV'si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış fatura ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. Gidilen yerlerde çalışan sayısı ve sigortalı olup olmadıkları kontrol ediliyor. İşyerinin kira olup olmadığı ve kiralık ise ne kadar kira ödendiğine de bakılıyor.



İŞLETMELERE CEZA KESİLDİ

KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edilen denetimlerde, fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.

HAZAL ATEŞ