Hastalarıyla cinsel ilişkiye giren doktor açığa alındı, eşi boşanma davası açtı

Adana'da, görevli olduğu aile sağlığı merkezinde hastalarıyla cinsel ilişkiye giden Dr. İ.H.S. (53) açığa alındı. Doktorun eşi de boşanma davası açtı.

Yüreğir ilçesindeki 051 No'lu Levent Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan İ.H.S.'ye muayeneye gelen bazı kadınlar, hemşirelere, doktorun kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine merkezde görev yapan hemşire ve doktorlar, Sakar ile görüşüp uyardı.

Ancak tüm uyarılara rağmen kadın hastalara sözle ve elle tacize devam eden İ.H.S., iddiaya göre 4 hastasıyla da aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Durumdan şüphelenen diğer doktor ve hemşireler, İ.H.S.'nin ilişkiye girdiği öne sürülen hastayı takip edip suçüstü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe veren doktor ve hemşireler, İ.H.S.'den şikayetçi oldu.

İ.H.S., valilik kararıyla açığa alındı. Olayı öğrenen Dr. İ.H.S.'nin eşi boşanma davası açtı. Doktorun cinsel ilişkiye girdiği kadının da olayı doğruladığı öğrenildi.

MURAT KARAMAN