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Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,35 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,35 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 10:27
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Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,35 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 15,3147'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,3480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 16,1170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 18,7460'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 103,3'e kadar gerilemesinin ardından yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 1,05'in altına indi.

Analistler, küresel çapta yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de döviz piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, dolar endeksi için 104,5'in direnç, 103,2'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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