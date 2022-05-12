Emine Erdoğan'dan Hemşireler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 11:00
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerine ne kadar teşekkür etsek az. Görevleri kutsal, vazifeleri ağır. Onların nezdinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız