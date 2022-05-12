Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken bulunduğu motosikletin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman (24) için tören yapıldı.

Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesi'nden alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Sultan, babası Mustafa, eşi Müge ve ablası Aylin çelik ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile çok sayıda emniyet müdürü ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Okunan duanın ardından Hüseyin Duman'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verilecek.