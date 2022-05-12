71 ilde 'mahsul' operasyonu
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik 'mahsul' operasyonu gerçekleştirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Mayıs 2022 11:14
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, Tarım ve Orman Bakanlığının şikayeti üzerine 71 ilde "Mahsul" adı verilen operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının şikayeti üzerine harekete geçti.
Yapılan araştırmalarda tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek satışa sunan internet siteleri ve iş yerleri tespit edildi.
KOM Başkanlığı koordinesinde 71 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 494 adreste arama yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız