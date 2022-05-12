Pacman Frog, Ripple ve TRON gibi en değerli dijital paralar arasında yerini alabilir mi?

Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
71 ilde 'mahsul' operasyonu
71 ilde 'mahsul' operasyonu
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,35 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,35 seviyelerinde işlem görüyor
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
İlk başörtülü vali Afyonkarahisar'a atandı
İlk başörtülü vali Afyonkarahisar'a atandı
Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler
Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler
Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı
Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Bakan Ersoy'dan müzik kısıtlaması açıklaması: İşin içinde ses kirliliği de var
Bakan Ersoy'dan müzik kısıtlaması açıklaması: İşin içinde ses kirliliği de var
Polisin şehit olduğu kovalamacada otomobili terk eden şüpheliler yakalandı
Polisin şehit olduğu kovalamacada otomobili terk eden şüpheliler yakalandı
Son 24 saatte koronavirüsten 9 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 9 kişi hayatını kaybetti
Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı
Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı
'DEVA Partisinin mitingine yasak' iddiasına Valilikten açıklama
'DEVA Partisinin mitingine yasak' iddiasına Valilikten açıklama
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiasına inceleme
Toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiasına inceleme
Başsavcılıktan DEVA Partili Gürcan'ın tahliyesine itiraz
Başsavcılıktan DEVA Partili Gürcan'ın tahliyesine itiraz
Rize-Artvin Havalimanı açılışa hazır: Test uçağı piste indi
Rize-Artvin Havalimanı açılışa hazır: Test uçağı piste indi
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL

Pacman Frog, Ripple ve TRON gibi en değerli dijital paralar arasında yerini alabilir mi?

Kaynak : MN Medya
Eklenme :
Yazdır
Pacman Frog, Ripple ve TRON gibi en değerli dijital paralar arasında yerini alabilir mi?

İlandır

Kripto para birimleri geleneksel sistemin dışında yatırım yapmak ve para kazanmak için yeni bir yol sunar. Bitcoin en iyi bilinen kripto para birimi olsa da, keşfetmeye değer başka pek çok şey var. Bu blog yazısında, Pacman Frog'u (PAC) keşfedeceğiz ve en değerli madeni paralardan biri olarak Ripple (XRP) ve TRON (TRX) saflarına katılma potansiyeline sahip olup olmadığını göreceğiz.

Pacman Coin (PAC)

Gelişen teknoloji ile kripto ve blok zinciri sürekli olarak yeni zirvelere ulaşıyor. Pacman Frog (PAC) projesi aynı zamanda kripto para meraklılarının eğlenmesi ve kar etmesi için kapsayıcı bir topluluk oluşturma arzusundan da kaynaklandı. Proje ekibi DeFi, GameFi, NFT'ler ve daha fazlası için güçlü bir platform oluşturuyor. Platform, her zaman blockchain teknolojisine ve yeniliğe öncelik vermeyi amaçlar.

Ayrıca kriptoya yeni başlayan kişileri kriptonun faydaları konusunda eğitmek için büyük çaba sarf ettikleri söylenebilir. Merkezi olmayan bir geleceğe doğru misyonlarını geliştiren projeler her zaman yatırımcıların ilgisini çekmiştir. PAC'ı farklı kılan, kurucularının ve danışmanlarının blockchain alanındaki engin deneyimidir. Pacman Frog (PAC) ek olarak, oyun girişimlerine üst düzey danışmanlık hizmetleri sağlar ve diğer ekiplerin yönetim ve kurucularının oyunlarını yürütmenin doğru yolunu bulmalarına yardımcı olur. PAC tokenine sahip olan herkes, oyun araçları ve likidite ödülleri gibi projenin ekosistem işlevlerine katılma hakkına sahiptir. Proje ekibi ayrıca topluluğu büyütmek için çeşitli medya ajanslarıyla anlaşmalar yapıyor.

PAC token sahipleri, DAO'nun daha da büyümesine ve gelişmesine rehberlik etme rolünü üstlenecek. Projenin yol haritasına göre yakın vadede NFT ve kripto oyunlarına yatırım yapılması hedefleniyor. Ek olarak, PAC token sahiplerinin yeni DAO etkinliklerine katılmasına izin verilecek ve ekiplerin protokolü güncellemesi için bir hibe programı başlatılacak. İlk ön satış 350.000.000 PAC tokenini kapsayacak. Ayrıca güzel airdrop kampanyalarının olacağı da belirtiliyor.


Oyun odaklı kripto para projeleri için en zor konular finansman ve altyapı eksikliğidir. Pacman Frog'un (PAC) devreye girdiği yer burasıdır. Oyun kültürünü blockchain teknolojisi ile birleştirmek isteyen ekipler için güçlü bir altyapı sağlar. Proje, tüm girişimleri tek çatı altında toplayarak büyük bir ekosistem kurmayı planlıyor. Ayrıca finansman anlamında blockchain ve oyun girişimlerini desteklemek için yatırım modelleri oluşturuyor.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP), mevcut ödeme sistemlerine daha hızlı ve daha verimli bir alternatif olmak amacıyla oluşturulmuş bir kripto para birimidir. Diğer kripto para birimlerinin aksine, XRP blok zinciri teknolojisine dayanmaz. Bunun yerine, "XRP Ledger" olarak bilinen benzersiz bir ağ kullanır. Ödeme sürelerinin diğer ödeme sistemlerinden önemli ölçüde daha hızlı olduğu dile getirilir. Ripple (XRP), uluslararası ödemeler ve hatta NFT'ler de dahil olmak üzere çok çeşitli potansiyel kullanımlara da sahiptir. Buna rağmen, XRP, Ripple şirketi ile yakın ilişkisi nedeniyle en tartışmalı kripto para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ripple (XRP), gücü XRP Ledger'inde merkezileştirmek ve şirket için gelir elde etmek için XRP kullanmakla suçlanıyor.


11 Şubat 2022'de Ripple (XRP), merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) üzerinde ortak çalışmak için Digital Euro Association ile ortaklık kurdu. Ripple, yakın zamanda CBDC'leri desteklemek için blok zinciri tabanlı bir altyapı geliştirmişti. Ekim 2021'de Ripple, kurumsal blok zinciri çözümü RippleNet'i kullanarak sınır ötesi ödemeleri etkinleştirmek için Katar'ın en büyük finans kurumu olan QNB Group ile ortak olacağını duyurdu. Ripple (XRP), 55'ten fazla ülkede yüzlerce finansal kurum ve müşteriyle bir bankayla ortaklık kurarak harika bir iş çıkardı.

Bir dava ile karşı karşıya kalmasına rağmen, XRP farklı platformlarda popülarite kazanmaya devam ediyor. Ripple'ın (XRP) birden fazla borsada listelenmesi de popülaritesini artırıyor. Zor zamanlardan geçmesine rağmen, XRP şimdiye kadar her zaman dünyanın en iyi 10 kripto para birimi arasında yer aldı.

TRON (TRX)

Eylül 2017'de kurulan ve Haziran 2018'de piyasaya sürülen TRON (TRX) blok zinciri, esas olarak dosya paylaşımı ve eğlence içeriğine odaklanıyor. Temel amacı, dijital içeriğin kolay ve ucuz alışverişini sağlamaktır. TRON'un (TRX) temel konsepti, dijital eğlence için merkezi olmayan bir veri dağıtım platformu sunmaktır. TRON (TRX), kripto piyasasında güvenli ve ucuz satın alma seçenekleri arayanlar için uygun bir yatırım olarak öne çıkıyor. Platformun bugün 50 milyondan fazla kullanıcısı var.

Keywords: Pacman Frog, PAC, TRON, TRX, Ripple, XRP, NFT

Presale: https://presale.pacmanfrog.io/

Website: https://pacmanfrog.io/

Instagram: https://www.instagram.com/pacmanfrogsocial/

Telegram: https://t.me/PACMANFROGOFFICIAL

Twitter: https://twitter.com/PacmanfrogToken

Bu Habere Tepkiniz

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
Anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

Anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faizli-5000tl-marka_adv1822
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek
Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.
Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün yerine yenisi yürürlüğe girene kadar iptal edilmiş hükmün uygulanamayacağını belirterek, zabıta memurunun görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 25.Bölüm 2. Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 25.Bölüm 2. Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 25.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arkeoloji Kulübü, 'Hitit Çivi Yazısı' atölye çalışmasıyla tarih meraklılarını çağlar öncesi dönemlere yolculuğa çıkarttı. Kendi isimlerini 3500 yıllık Hitit çivi yazısını kullanarak kil tabletlere yazan katılımcılar, Arkeopark'ta doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. 