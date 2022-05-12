Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk öldü

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek