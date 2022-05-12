Valiler Kararnamesi'yle kritik nöbet değişimleri

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle iki ile kadın vali atandı, kadın vali sayısı 3 oldu. Ankara Çankaya, İstanbul Kağıthane ve Niğde Gaziosmanpaşa kaymakamları ise ilk kez valilik görevi üstlenecek.

İçişleri Bakanlığının Valiler Kararnamesi'yle 20 ilin valisi değiştirildi. Kararnameyle Afyonkarahisar Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Bartın Valiliğine İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan atandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'le birlikte kadın vali sayısı 3 oldu.

Afyonkarahisar Valiliğine getirilen Yiğitbaşı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümünde "Baba yoksunluğunun çocuk üzerindeki etkisi" üzerine çalışma yaptı. Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı, araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi ve doçent olarak görev aldı.

Dekan yardımcılığı görevinde de bulunan Yiğitbaşı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü anlatan "Kalplerin Direnişi" belgeselini hazırladı. Bu belgesel, Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT Belgesel kanalında yayımlandı. "Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" adlı kitabı bulunan Yiğitbaşı, bir süre Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilcisi olarak da görev aldı.

Görevden alınarak 27 Nisan'da geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine atanan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise merkeze çekildi. Bundan sonra Mülkiye Başmüfettişliği yapacak Kocabıyık'la birlikte 9 ilin valisi merkeze çekilerek Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmiş oldu.

Belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılan Van, Diyarbakır ve Batman'ın da valileri değişti. Mülkiye Başmüfettişliğine getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yerine Tokat Valisi Ozan Balcı atandı. Mülkiye Başmüfettişi olan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yerine ise Mersin Valisi Ali İhsan Su getirildi. Malatya Valisi olan Hulusi Şahin'in yerine Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman Valisi olarak atandı. Bu değişiklikle, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğini Ali İhsan Su, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğini Ozan Balcı, Batman Belediye Başkanlığını da Ekrem Canalp yapacak.

Ayrıca kararnameyle üç kaymakam da vali olarak atandı. Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da Tokat Valisi oldu.

- Niğde'de kayak merkezi ve turizm köyü kurdu

Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Niğde'deki görevi süresince turizm ve yatırım alanlarında yeni adımların atılmasına katkı sundu.

Şimşek'in çalışmalarıyla, Niğde'de ikinci organize sanayi bölgesi, Bor ilçesinde de Hayvancılık İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.

Vali Şimşek'in çalışmalarıyla Yeşilburç köyü turizm köyüne dönüştü. Ayrıca "Marka Şehir Projesi" çerçevesinde Ketençimen bölgesinde kayak merkezi oluşturuldu, Vali Şimşek tarafından Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin çalışmalar yapıldı.

- Kadınların iş hayatına katılmasını sağladı

Kayseri Valiliğine getirilen Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da kadınlara yönelik projelerle öne çıktı. Çiçek, il genelinde kadın kültür evleri kurulmasına yönelik projeyi hayata geçirdi. Bu projeyle kadınların eğitim almasını ve üretime katılarak iş hayatına atılmasını sağlayan Vali Çiçek'in çalışmalarıyla, kadın kooperatifleri de oluşturuldu.

Başarılı terör operasyonlarının yürütüldüğü, yeni üs bölgelerinin kurulduğu Şırnak da valisi değişen iller arasında yer aldı. Mersin Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan'ın yerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin getirildi.