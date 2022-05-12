Hasta yakını, 'adli vaka' girişi yapan doktoru darbetti

Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
71 ilde 'mahsul' operasyonu
71 ilde 'mahsul' operasyonu
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,35 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,35 seviyelerinde işlem görüyor
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
İlk başörtülü vali Afyonkarahisar'a atandı
İlk başörtülü vali Afyonkarahisar'a atandı
Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler
Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler
Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı
Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Bakan Ersoy'dan müzik kısıtlaması açıklaması: İşin içinde ses kirliliği de var
Bakan Ersoy'dan müzik kısıtlaması açıklaması: İşin içinde ses kirliliği de var
Polisin şehit olduğu kovalamacada otomobili terk eden şüpheliler yakalandı
Polisin şehit olduğu kovalamacada otomobili terk eden şüpheliler yakalandı
Son 24 saatte koronavirüsten 9 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 9 kişi hayatını kaybetti
Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı
Okulun kalorifer peteklerini satan öğretmen tutuklandı
'DEVA Partisinin mitingine yasak' iddiasına Valilikten açıklama
'DEVA Partisinin mitingine yasak' iddiasına Valilikten açıklama
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı hayatını kaybetti
Toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiasına inceleme
Toplu sünnet şöleninde 'yanlış sünnet' iddiasına inceleme
Başsavcılıktan DEVA Partili Gürcan'ın tahliyesine itiraz
Başsavcılıktan DEVA Partili Gürcan'ın tahliyesine itiraz
Rize-Artvin Havalimanı açılışa hazır: Test uçağı piste indi
Rize-Artvin Havalimanı açılışa hazır: Test uçağı piste indi
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 15,31 TL
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hasta yakını, 'adli vaka' girişi yapan doktoru darbetti

İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen Dr. Mir Nayim Kiyan, 'adli vaka girişi' yaptığı hastanın ağabeyi İbrahim D.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Önlüğü yırtılıp, kaburgasında çatlak oluşan Dr. Kiyan, "Kendisinden şikayetçi oldum. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendim. Bu saldırgan ceza alana kadar hukuki olarak haklarımı kullanacağım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Mayıs 2022 13:35
Yazdır
Hasta yakını, 'adli vaka' girişi yapan doktoru darbetti

Olay, 5 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Menemen Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İran uyruklu Türk vatandaşı Dr. Mir Nayim Kiyan'ın görev yaptığı sırada acil servise İbrahim D. ile kardeşi K.D. geldi. K.D.'nin burnunda ve yanak kemiklerinde kırıklar tespit eden Kiyan, durumdan şüphelenerek 'adli vaka girişi' yaptı. Bunu öğrenen İbrahim D., adli vakaya çevirdiği gerekçesiyle Kiyan'a bağırmaya başladı. Kiyan ise durumdan şüphelendiği için bu kararı verdiğini söyledi. İbrahim D., başka bir hastaya bakmaya giden Kiyan'ı yumrukladı. Bu sırada diğer sağlık çalışanları araya girdi, 'beyaz kod' uyarısı verildi. İbrahim D., hastaneye gelen polis tarafından gözaltına alındı. İbrahim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÖNLÜĞÜM YIRTILDI, KABURGAM ÇATLADI'

Hukuki olarak hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Dr. Kiyan, "Hastanın durumundan şüphelendim ve adli vakaya çevirdim. Kendisi bana bağırmaya başlayınca, bunun nedenlerini de anlattım. Başka bir hastaya bakmaya gittiğim sırada yumruk yedim ve anlık bilinç kaybı yaşadım. Bu haldeyken İbrahim D., kafama, yüzüme, göğüs kafesime yumruk atmaya devam etti. Darbe nedeniyle kaburgam çatladı. Doktor önlüğüm de yırtıldı. Kendisinden şikayetçi oldum. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendim. Bu saldırgan ceza alana kadar hukuki olarak haklarımı kullanacağım" dedi.

'HİÇBİR ŞEY OLMAMASI AĞRIMIZA GİDİYOR'

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak da, "Sağlıkta şiddet maalesef gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Günde yaklaşık 80 civarında sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili olarak kolluk kuvvetlerine ihbar gidiyor. Bu çok yüksek bir sayı. Ancak 2021'de adliyeye intikal eden yaklaşık 3 bin dosyanın ise yalnızca binde 8'inde tutuklama olmuş. Bu ise çok düşük bir sayı. Bu kararlar, hekimler istediğinizi yapmazsa, 'Darp edin' demektir. İnsanlar, yoğun bakım servislerine kadar silah ve bıçaklarla giriyor. İşin sonunda hiçbir şey olmaması da ağrımıza gidiyor. Bunun önlenmesi içinse bir şey yapılmıyor. Çok ve acil önlemler alınmadığı takdirde, sağlıkta şiddet artarak devam edecek" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Eski kız arkadaşını kimyasal maddeyle yaralayan sanıktan 'pişmanım' savunması
Eski kız arkadaşını kimyasal maddeyle yaralayan sanıktan 'pişmanım' savunması
Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu
Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenciden 1'i öldü
Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenciden 1'i öldü
13 TL'lik su faturası için öldürülmüştü! Eşinin ifadesi yürekleri yaktı
13 TL'lik su faturası için öldürülmüştü! Eşinin ifadesi yürekleri yaktı
Tacizcisini vuran liseli için iddianame hazırlandı: Cinayet tahrik altında işlendi
Tacizcisini vuran liseli için iddianame hazırlandı: Cinayet tahrik altında işlendi

Bu Habere Tepkiniz

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
Anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

Anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faizli-5000tl-marka_adv1822
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek
Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.
Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün yerine yenisi yürürlüğe girene kadar iptal edilmiş hükmün uygulanamayacağını belirterek, zabıta memurunun görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 25.Bölüm 2. Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 25.Bölüm 2. Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 25.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arkeoloji Kulübü, 'Hitit Çivi Yazısı' atölye çalışmasıyla tarih meraklılarını çağlar öncesi dönemlere yolculuğa çıkarttı. Kendi isimlerini 3500 yıllık Hitit çivi yazısını kullanarak kil tabletlere yazan katılımcılar, Arkeopark'ta doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. 