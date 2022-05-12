Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından 22 Nisan 2022 tarihinde ilan edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm İşletmeciliği Programı 1 inci derece Öğretim Görevlisi kadro ilanında "Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği veya Rekreasyon Yönetimi alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak." şartı aranmıştır.

Bununla birlikte, ilan metninde genel şart olarak başvuracak adayların "İlan edilen kadro derecesine atanabilmek için gerekli şartları taşımak." kuralını taşımaları gerektiği belirtilmiştir.

Haliyle bu açıklamaya dikkat etmeyen onlarca aday, "İlanda belirtilen kadro derecesine atanabilmek için gerekli hizmet süresini sağlamamaktadır. " gerekçesiyle elenmiştir.

Diğer taraftan, üniversite tarafından ad ve soyad bilgileri açık olarak paylaşıldığı için sınava dördüncü sırada giren adayın şayet bir isim soy isim benzerliği yoksa halihazırda ilgili yükseköğretim kurumu bünyesinde çalışan bir yönetici olduğu da göze batmaktadır.