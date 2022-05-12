e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) sınava giriş belgeleri erişime açıldı
e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) sınavına ait giriş belgeleri açıldığı duyurusu yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Mayıs 2022 14:02
e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
14 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
14 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız