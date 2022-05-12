Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici haberlere rastlandığını söylemişti.

Erdoğan, "Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından pek çok gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz." demişti.

"Sorunun çözümünden belediye başkanları sorumlu"

Edinilen bilgiye göre, sorun ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme geldi.

Erdoğan, bir kez daha belediyelere talimat vererek, "Sokak hayvanı sorunundan ve çözümünden belediye başkanları sorumlu" dedi.

Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara hız verildi.

81 ilde rehabilitasyon merkezi açılacak

Çalışmalar kapsamında öncelikle tüm il ve ilçelere barınak kurulacak, 81 ilde rehabilitasyon merkezi açılacak. Yaklaşık 8 milyon sahipsiz hayvanın tedavileri rehabilitasyon merkezinde yapılacak.

Barınaklara yerleştirilemeyen sokak hayvanları, rehabilitasyon merkezinde yapılacak kontrollerinin ardından yaşam alanlarına bırakılacak.