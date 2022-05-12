TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram "Engelliler Haftası" hakkında konuştu.

Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar'a atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın ilk başörtülü vali olduğunu belirten Bayram, bu tür atamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlkleri yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine teşekkür eden Bayram, bundan sonraki süreçte engelli vali, büyükelçi ve rektör ataması yapılmasını görmek isteğini söyledi.

Engelli hakim ve savcı adaylarının önündeki engelleri kaldıran TBMM'ye ve milletvekillerine de teşekkür eden Bayram, öte yandan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit'i tebrik etti.

Engellilerin, kendilerine fırsat tanındığında çok başarılı olduklarına dikkati çeken Bayram, görme engelli bir kişinin yazdığı şiiri okudu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar "mesleki ve teknik eğitim", MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ise "Eczacılık Günü" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.