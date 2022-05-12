Evine bıçakla gelen adamı öldüren kadına müebbet: Ceza indirimle 15 yıla düşürüldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2019 yılında, ilişkileri olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Cengiz Kılıç'ı silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen üç çocuk annesi A.G.'nin 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından yargılanmasına İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Tutuklu sanık A.G., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, sanık ile şikayetçilerin avukatları da hazır bulundu.

'Öldürmeseydim o beni öldürecekti'

Duruşmada savunma yapan A.G., önceki duruşmalarda olduğu gibi, "Cengiz Kılıç, öldürmek için benim evime gelmişti. Eğer öldürmeseydim o beni öldürecekti" şeklindeki savunmasını tekrarladı. Son sözü sorulan A.G., pişman olduğunu söyledi.

Sanık ile şikayetçilerin avukatları da mahkemede esasa karşı savunma yaptıktan sonra karar açıklandı.

Müebbet hapis cezası indirimle 15 yıla düştü

Kararını açıklayan mahkeme, A.G.'nin 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapsine karar verdi. Mahkeme, Kılıç'ın elinde bıçakla A.G.'nin evine gitmiş olması ve taraflar arasındaki tartışmanın sebebinin net bir şekilde anlaşılamamış olması sebebiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı önce 18 yıla, ardından takdir indirimi de uygulayarak 15 yıla düşürdü.

Mahkeme, A.G.'ye, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.