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KİT Komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin hesapları görüşüldü

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop:- "2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerimiz 2021 yılı sonuna göre yüzde 20'lik artışla yaklaşık 58,2 milyar lira, kredi tutarımız aynı dönemde yüzde 14'lük artışla 42,9 milyar lira seviyesine ulaştı"- "2022 yılı mart ayı sonunda ortalama öz kaynak karlılığımız yüzde 22,6 civarında gerçekleşirken, brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 2,1 düzeyinde seyretmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 15:17
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KİT Komisyonunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin hesapları görüşüldü

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, 2022'nin ilk çeyreğinde aktiflerinin 2021 yılı sonuna göre yüzde 20'lik artışla yaklaşık 58,2 milyar lira, kredi tutarının ise aynı dönemde yüzde 14'lük artışla 42,9 milyar lira seviyesine ulaştığını bildirdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Öztop, komisyonda yaptığı konuşmada, bankacılık sektörünün, 2020 ve 2021'de yaşanan zorlu koşullara rağmen kredilerini büyütmeyi başardığını ifade etti.

2021 yılı sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün, 2020 yılı sonuna göre yüzde 51 artarak 9,2 trilyon liraya ulaştığını anlatan Öztop, "Aktif kalemleri içinde en büyük payı oluşturan krediler yaklaşık yüzde 37 artış kaydederek 4,9 trilyon lira seviyesine yükselmiştir. Bankacılık sektörünün net karı, yılın sonunda yüzde 57 artarak 92 milyar lira seviyesinde gerçekleşmiştir." diye konuştu.

İbrahim Halil Öztop, 2022'nin ilk iki ayında da Türk bankacılık sektörünün güçlü performans seyrinin devam ettiğini belirterek, sektörün toplam öz kaynaklarının 800 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

Bankanın finansal gelişmelerinden bahseden Öztoprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla aktiflerimiz 2020 yılı sonuna göre yüzde 72'lik artışla yaklaşık 48,4 milyar lira, kredi tutarımız ise aynı dönemde yüzde 84'lük artışla 37,5 milyar lira seviyesine ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise aktiflerimiz 2021 yılı sonuna göre yüzde 20'lik artışla yaklaşık 58,2 milyar lira, kredi tutarımız aynı dönemde yüzde 14'lük artışla 42,9 milyar lira seviyesine ulaştı. Net karımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 oranında artış kaydederek 354 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı mart ayı sonunda ortalama öz kaynak karlılığımız yüzde 22,6 civarında gerçekleşirken, brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 2,1 düzeyinde seyretmiştir."

Türkiye'nin kalkınmasında üstlendikleri rolün son dönemde önemli hale geldiğinin altını çizen Öztop, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye aktif katılım sağladıklarını ve salgının ülke ekonomisindeki etkilerini önlemek amacıyla Türkiye'ye yönelik kaynak temin etmek üzere görüşmelere başladıklarını, başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

2022 Mart sonu itibarıyla son 17 yılda, yüzde 92'si Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle uluslararası finansman kuruluşlarından olmak üzere toplam 5,2 milyar dolar kaynak temin edildiğini belirten Öztop, "Temin edilen kaynakların yaklaşık yüzde 29'u 2020 ve 2021 dönemi içinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma Destek TL kredisini, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltmak, ihracatı artırmak, yerli üretim kapasitemizi yükseltmek, yeni istihdam yaratmak ve bölgesel gelişmişlik düzeyini artırmak amacıyla yatırımcılarımızla buluşturduk." dedi.

- 500'ün üzerinde enerji yatırım projesi desteklendi

Öztop, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine sağladıkları desteklere bir yenisini daha ekleyerek, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 170 milyon dolar tutarında yeşil temalı kredi anlaşması "Green III"ü imzaladıklarını anımsattı.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve ekosistemin korunmasında önem arz eden yenilenebilir enerji projelerine verdikleri destek kapsamında, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla bugüne kadar toplam kurulu gücü yaklaşık 4 bin 287 MW olan 500'ün üzerinde enerji yatırım projesine yaklaşık 14,9 milyar lira tutarında kredi tahsisi yaptıklarını dile getiren Öztop, "Bu projelerden kurulu gücü yaklaşık 2 bin 915 MW olan 300 adet enerji yatırımına ise 12 milyar lira civarında kredi kullandırdık." bilgisini paylaştı.

Öztop, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ana yatırımcısı olduğu 175 milyon lira büyüklüğündeki Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de savunma sanayisi tarafından da kullanılabilecek yüksek teknoloji odaklı üretimi hedefleyen şirketleri desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY) odaklı finansman kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, istihdam, altyapı, KOBİ, sağlık ve eğitim gibi birçok alana yönelik temaları olduğuna işaret eden Öztop, şunları kaydetti:

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"Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Kalkınma sürecimizde ÇSY temalı kredilerin ülkemize getirilmesi ve sanayicilerimizle buluşturulması konusunda önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. 2022'de de güçlü ve istikrarlı finansal yapımızla sektörün üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için yarattığımız katma değeri artırarak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

İbrahim Halil Öztop, bu yıl da çalışmalarını sürdürerek, salgın nedeniyle sıkıntıya giren, ekonominin bel kemiği olan KOBİ'leri ve işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

- Türk Reasürans AŞ'nin hesapları da görüşüldü

Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren de komisyonda yaptığı sunumda, Türkiye'de yerleşik 23 sigorta şirketinin reasürans korumasına iştirak ettiklerini belirterek, sigorta şirketlerine ek olarak reasürans koruması sağladıkları kurum ve kuruluşlardan örnekler verdi.

Ülkedeki 500'den fazla farklı risk için broker ve sigorta şirketlerine ihtiyari koruma sağladıklarını aktaran Eren, "Yurt dışında 16 ülkede yerleşik 21 farklı şirketle çalışıyoruz. Yurt dışına sağladığımız koruma 5 kıtayı ve 63 ülkeyi kapsıyor. 2022 yılı yurt dışı prim üretimi 150 milyon lira. Yurt dışından 25 adet ihtiyari iş kabul ettik, bu risklerin tamamı Türk menfaati. Rating aldıktan sonra çok daha büyük bir potansiyeli hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Eren, 2021 yılının son çeyreğinde Türk Katılım Reasürans AŞ'yi kurduklarını, ruhsat ve icazetini aldıklarını dile getirerek, kuruluşundan 3 ay sonra Türk Katılım Reasürans AŞ'nin risk kabulüne başladığını ifade etti.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 2019-2020 yıllarına ve Türk Reasürans AŞ'nin 2020 yılına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

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