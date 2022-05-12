Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sivil savunma birliklerine (YPS) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde YPS yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL'DA 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettikleri ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir çalışma kapsamında, Y.K. isimli zanlının PKK/KCK'nın sözde İstanbul Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sosyal medya sorumlusu olduğu, şüpheliler M.İ, M.Ö, Y.K. ve S.K'nin çok sayıda kişinin örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalarda şüpheli B.D'nin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği, şüpheli Ö.R.K'nin ise eylem hazırlığı kapsamında el yapımı patlayıcı madde ve molotofkokteyli malzemesi arayışı içinde olduğu belirlendi.

Zanlıların PKK/KCK'nin dağ kadrosundan aldığı talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi problemleri olan ve suça karışmış gençlerle irtibata geçtikleri, daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformları düzenleyerek gençlere örgütsel eğitim verdikleri, terör örgütüne sempati duyan kişiler arasından örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, terör örgütü PKK/KCK'ya ait flamalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.