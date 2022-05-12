Bakan Nebati'den ikinci görüşme: Şeker, yağ, süt ve peynir üreticileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası görüşmeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile buluşan Nebati, bu toplantının ardından gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi.

"Fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık"

Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, "Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" dedi.