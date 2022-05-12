Bakan Kirişci: TURCOVAC'ın kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor

Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,40 TL
İtiraz kabul edildi, Metin Gürcan yeniden tutuklanacak
İtiraz kabul edildi, Metin Gürcan yeniden tutuklanacak
Ak Partili Akbaşoğlu: 3600 ek göstergede hemşireler de olacak
Ak Partili Akbaşoğlu: 3600 ek göstergede hemşireler de olacak
Bakan Nebati: Gıda fiyatlarında cesur adımlar için mutabık kaldık
Bakan Nebati: Gıda fiyatlarında cesur adımlar için mutabık kaldık
TÜİK araştırdı: Gelir eşitsizliğinin en çok ve en az olduğu iller
TÜİK araştırdı: Gelir eşitsizliğinin en çok ve en az olduğu iller
HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme
HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme
Yargıtay Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı...Hapse girecek
Yargıtay Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı...Hapse girecek
Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillere çağrı: İstanbul İl Başkanlığına doğru yola çıkın!
Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillere çağrı: İstanbul İl Başkanlığına doğru yola çıkın!
'Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda kimse ötekileştirilemez'
'Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda kimse ötekileştirilemez'
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
Erdoğan'dan belediyelere 'sokak hayvanları' için talimat
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına Milli Saraylar'dan açıklama
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
Sağlık-Sen açıkladı: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında!
71 ilde 'mahsul' operasyonu
71 ilde 'mahsul' operasyonu
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Bakan Özer: Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi yarın ilan edilecek
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatılacak
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Ali Babacan'a evrakta sahtecilikten suç duyurusu
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 149 Akademik personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
AK Parti'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
İlk başörtülü vali Afyonkarahisar'a atandı
İlk başörtülü vali Afyonkarahisar'a atandı
Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler
Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler
Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı
Virüs gitti izi kaldı: Kalp krizi ve beyin kanaması patladı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
İsmail Demir: Milli Savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Bakan Ersoy'dan müzik kısıtlaması açıklaması: İşin içinde ses kirliliği de var
Bakan Ersoy'dan müzik kısıtlaması açıklaması: İşin içinde ses kirliliği de var
Polisin şehit olduğu kovalamacada otomobili terk eden şüpheliler yakalandı
Polisin şehit olduğu kovalamacada otomobili terk eden şüpheliler yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kirişci: TURCOVAC'ın kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, katıldığı programda TURCOVAC aşısının kaşifi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy'un ve Özdarendeli'nin figürünün bulunduğu sembolik bir tablo hediye ettiği esnada, "Bir anket yapsak, bu aşının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor" diye sitem etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 16:32
Yazdır
Bakan Kirişci: TURCOVAC'ın kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından düzenlenen ve Orman Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ile çok sayıda sektör temsilcisi ve genç veteriner hekim adayı da katıldı.

"Her gün bu başıboş hayvanlarımızın saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci burada yaptığı konuşmasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği" etkinliğine atıfta bulunarak, "Bu konuda Türkiye'nin gündeminde tutması gereken önemli bir konuda adım atmıştık. Bu konuya siz veteriner hekimlerin daha fazla mesai harcaması gerektiğine inanıyorum. Her gün bu başıboş hayvanlarımızın saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var. Canı yanan anneler-babalar var. Mutlaka bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve mesleki sorumluluk adına saha çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Evet, bir kanunumuz var. Evet, bu kanundan dolayı yerel yönetimlerimize getirilen birtakım mükellefiyetler var. Evet, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bu konuda sağlamış olduğu destekler var ama bunların olayın büyüklüğünü fark ederek belirli adımların atılması noktasında veteriner hekimlerimizin çok büyük çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"(Kısırlaştırma konusunda) çözüm öneriniz varsa bunların hepsini biz başta tacı yapıp buna ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız"

Kirişci, bakanlık olarak kısırlaştırma konusunda sorumluluklarını yerine getireceklerini ve kısırlaştırma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti olduğunu dile getirerek, "Daha dün il başkanları toplantımız vardı. Bu konuda orada da gündeme geldi. Ben de bunu burada bir kez daha dile getirmeyi görev edindim ve sizlerle bir kez daha paylaşıyorum. Birlikte bu konuda ortak yürütülebilecek ne kadar çalışma varsa bunun çözümüne ilişkin önünün alınmasına ve sürecin yavaşlatılmasına ilişkin ne kadar kayda değer yaklaşımımız, çözüm önerimiz varsa bunların hepsini biz başta tacı yapıp buna ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız" diye konuştu.

"(Bakanlık kadrosunda) Veteriner hekimlerimizin özgül ağırlığı var"

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Veteriner hekimlik gibi rahmetli Mehmet Akif Ersoy gibi başta olmak üzere bu meslekten olup bu alanda hizmet etmiş bütün meslek büyüklerine ebediyete irtihal etmiş olanlara rahmet dileyerek hayatta olanlara da şükranlarımızı, bu konudaki iyi dileklerimizi ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bakanlığımızda kadro yönünden ziraat mühendisleri birinci sırada. İkinci sırada veteriner hekimlerimiz var ama veteriner hekimlerimizin özgül ağırlığı var. Onu söyleyeyim."

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu burada yaptığı konuşmasında, TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ederek, "Veteriner Hekimlerin bu anlamlı günün kutluyorum. 6 kıtada sayıları 1 milyon 800 bini bulan veteriner hekimler tarafından kutlanan bugün, veteriner hekimler için gurur kaynağı olmuştur. Gerek dünyada gerekse ülkemizde veteriner hekimler böyle anlamlı bir günü fazlasıyla hak etmektedir. Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımızı ve meslek büyüklerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"TVHB Vakfı'nın Yozgat İl Sorumlusu ve meslek şehidimiz Volkan Lale'yi bir kez daha anıyor, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum"

Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nü bu yıl buruk bir şekilde kutladıklarını dile getiren TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 25 Nisan'da Yozgat'ın Sorgun ilçesi mezbahasında halkın gıda güvenliği dolayısıyla sağlığını korumak için görevi başında katledilen, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası'nın önceki başkanı TVHB Vakfı'nın Yozgat İl Sorumlusu ve meslek şehidimiz Volkan Lale'yi bir kez daha anıyor, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir an önce adaletin tecellisi ile suçlu ya da suçluların hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz" dedi.

"Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği tarafından 2022 yılının teması veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele gücünün artırılması olarak açıklanmıştır"

Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün amacına ilişkin şunları söyledi:

"Tüm dünyadaki veteriner hekim organizasyonları arasında iş birliği ve etkileşimi güçlendirme, veteriner hekimlerin hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgulamak, veteriner hekimlik mesleğinin önemi hakkında farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaktır. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği tarafından 2022 yılının teması veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele gücünün artırılması olarak açıklanmıştır. Belirlenen tema ile kamunun dikkatini hayvan sağlığının farklı yönlerine, hayvan refahına, gıda güvenliğine ve veteriner hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına çekmek amaçlanmaktadır."

KAPAT [X]

"(Veteriner hekimlerin) Sağlıkta şiddete dahil edilme ya da başka ağır cezai tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir"

Veteriner hekimliğin zor icra edilen bir meslek olduğunu savunan Eroğlu, "Bildiğiniz gibi, gecesi gündüzü olmayan, mesaisi ve tatili farklı bir meslek. Yağmurda, karda çamurda hizmetin olduğu bir meslek. Hizmetimiz canlıya ve hayata dönük. 2022 yılının teması da bunları ifade etmektedir. Sahada tedavi ve aşılama sırasında kliniğine gelen hastasına müdahale sırasında, Yozgat'ta olduğu gibi mezbaha görevleri ve gıda denetimlerinde ağza alınmayacak sözler ve saldırılar, ağır darp olayları her gün rastlanan olaylar halinde devam ediyor. Sağlıkta şiddete dahil edilme ya da başka ağır cezai tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir" diye konuştu.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından görev şehidi Volkan Lale'nin abisi İbrahim Lale'ye vefa plaketi takdim etti. Ardından Kirişci, daha sonra TURCOVAC aşısının kaşifi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy'un ve Özdarendeli'nin figürünün bulunduğu sembolik bir tablo hediye etti. Bakan Kirişci, tabloyu Özdarendeli'ye tabloyu takdim ederken "Bir anket yapsak, bu aşının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor" diye sitem etti.

Etkinlik, Özdarendeli'nin sunumu ve basın ve hizmet ödüllerinin takdimi ile devam etti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
2 yıllık hasret sona erdi: Müslümanlar umre için Kabe'de buluştu
2 yıllık hasret sona erdi: Müslümanlar umre için Kabe'de buluştu
Kovalamacada tırın çarpması sonucu şehit olan polise veda
Kovalamacada tırın çarpması sonucu şehit olan polise veda
Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı
İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı
Trabzon'da hemşire ve ebelerin seslendirdiği yöresel şarkılara klip çekildi
Trabzon'da hemşire ve ebelerin seslendirdiği yöresel şarkılara klip çekildi
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti

Bu Habere Tepkiniz

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
Yeni müşterilere özel

Yeni müşterilere özel

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faizli-5000tl-marka_adv1822
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak. Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek
Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

Müstafi sayılmada göreve gidilmeyen Cumartesi ve Pazar günleri nasıl değerlendirilir?

On günlük sürenin hesaplanmasında bu süre içinde kalan hafta sonu tatil günleri gün sayısına dahil edilmeli, onuncu günün hafta sonuna rastlaması halinde tatilden sonraki ilk mesai günü onuncu gün kabul edilecek onbirinci gün ilgiliye görevden çekilmiş sayıldığına ilişkin karar tebliğ edilmelidir.
Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Zabıta memurunun meslekten çıkarılması işlemine iptal kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün yerine yenisi yürürlüğe girene kadar iptal edilmiş hükmün uygulanamayacağını belirterek, zabıta memurunun görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.
Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Görevden alınan KİT daire başkanı araştırmacı kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapan davacının bu görevden alınarak Araştırmacı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Kara Tahta 6.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 6.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arkeoloji Kulübü, 'Hitit Çivi Yazısı' atölye çalışmasıyla tarih meraklılarını çağlar öncesi dönemlere yolculuğa çıkarttı. Kendi isimlerini 3500 yıllık Hitit çivi yazısını kullanarak kil tabletlere yazan katılımcılar, Arkeopark'ta doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. 