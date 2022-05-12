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Bakan Karaismailoğlu: Karadeniz'i Türk Ticaret Gölü'ne çevirmek için adımlar atıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizden elde edilecek faydaları artırmak için kıyı kentlerine yaptıkları yatırımların kilit önem taşıdığını belirterek, "Karadeniz'i Türk Ticaret Gölü'ne çevirmek için attığımız adımlarda, bölgemize Bakanlık olarak yaptığımız yatırımlar geniş yer tutuyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 17:44
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Bakan Karaismailoğlu: Karadeniz'i Türk Ticaret Gölü'ne çevirmek için adımlar atıyoruz

Karaismailoğlu, Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi'nde faaliyet gösteren Başaran Gemi Sanayisi tarafından üretilen 46 metre uzunluğunda, 17,5 metre genişliğinde, 994 gross ton ağırlığındaki, "Ergün Reis-A" adlı balık avlama gemisinin suya indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, gurur verici bir ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin özellikle balıkçı gemisi ihracatındaki öncülerinden Başaran Gemi Sanayisi tarafından üretilen geminin her sınıfta tüm dünyaya üretim yapan yerli ve milli gemi sanayisinin güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak sorumluluk alanlarında daha güçlü adımlar attıklarını, ülkenin denizlerinden sağladığı faydayı artırmak için çok önemli hamleler yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yenilikçi ve vizyon sahibi ulaşım yatırımlarımız sayesinde deniz ticaretinden aldığımız payı da denizlerin ülkemize ekonomik faydasını da artırıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yerli ve milli kabiliyetlerle denizlerdeki varlığını güçlendiren gemi sanayisiyle de gurur duyduklarını dile getirerek, "Denizden elde edeceğimiz faydaları artırmak için kıyı kentlerimize yaptığımız yatırımlar kilit önem taşımaktadır. Karadeniz'i Türk Ticaret Gölü'ne çevirmek için attığımız adımlarda, bölgemize Bakanlık olarak yaptığımız yatırımlar geniş yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetleri döneminde bölgede denizcilik sektörüne çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Birçok projemiz de halihazırda devam ediyor. Tamamı 440 bin metrekare olan Yeniçam Tersanemizde 11 adet üretici firma faaliyet gösteriyor. Bu alanda 300 kardeşimiz de istihdam ediliyor. Her tonajdaki balıkçı teknelerimiz ile diğer gemilerin bakım ve onarımının yapılabildiği tersanemizde, birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesi için de gemi yapımı devam ediyor. Yatırımlarımızla bölgenin ekonomik gelişimini, bütünsel kalkınma yaklaşımımız doğrultusunda destekliyoruz."

- Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta açılacak

Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta mühendislik başarısının yeni bir göstergesi olan, dünyanın sayılı, Türkiye'nin de ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açacaklarını belirterek şunları ifade etti:

"Uygulamalarımız, politikalarımız ve düzenlemelerimiz sayesinde küresel bir güce dönüşen Türk havacılığı 58'inci havalimanına kavuşacak. Avrupa'da başka bir örneği olmayan, 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'mızı tamamlandık. Havalimanımız yılda 3 milyon yolcu kapasiteli. Coğrafi özellikleri nedeniyle kara yolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz Bölgemizin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacak Rize Artvin Havalimanı'mızı, Trabzon Havalimanı ile birlikte Türkiye'mizin de ötesinde, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridor'a, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz."

- "Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak"

"Karadeniz, önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak." diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları öngören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara başlamıştır. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak. Hükümet olarak, istihdama katkısı ve ekonomimize sağladığı katma değerden dolayı gemi inşa sanayine özel bir önem veriyoruz. Bu önemi somut adımlarla destekliyoruz. Şu hususu gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki Türk gemi sanayisi, son teknolojileri kullanan, çevre duyarlılığı yüksek olan, bilgi birikim ve tecrübesi yerinde, kalite ve süre taahhütlerine sadık kalan, dünyada saygın yere sahip bir sektördür."

Bakan Karaismailoğlu, bilişim sektörünün de desteğiyle gemi adamı ve belgeleme süreçlerinde de ciddi yenilikler yaptıklarını söyledi.

Gemi sanayisinin istihdam ve ülke ekonomisine katkısının da önemli oranlara ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, gemi sanayisinin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneğinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

KAPAT [X]

Karaismailoğlu, 2003'ten itibaren hükümetlerin izlediği akılcı politikalarla, 0,55 milyon detveyt (DWT) olan tersane kapasitesini 7,5 katına çıkararak 4,65 milyon detveyte ulaştırdıklarına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Bunun yanında tersanelerimizin gemi bakım-onarım miktarı son 10 yılda yüzde 95 oranında artmıştır. Gemi inşa sektöründeki istihdam oranı son 10 yılda yüzde 115 artışla yaklaşık 80 bin kişiye ulaştı. 2020 yılında rakibi İspanya'yı geride bırakan Türkiye, en fazla balıkçı gemisi ihracatı yapan ülke oldu. Tersanelerimizde son 2 yıl içinde 131 adet balık avlama gemisi tamamlanırken, 59 geminin de inşasına devam ediyoruz. Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisiyle birlikte dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinde yine Türk mühendislerinin imzası vardır. Dünya balıkçılığında en önde yer alan Norveç, İzlanda, İrlanda ve İngiltere'ye balık avlama gemisi ihraç ediyoruz. Türkiye, gemi geri dönüşüm sanayisinde 1,5 milyon gross tonluk kapasitesiyle de dünyada 4. sırada yer alıyor. Bizler, üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizi, Mavi Vatan'da da etkin ve söz sahibi yapmak için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz."

- "Liman tesisi sayısını 255'e çıkaracağız"

Türkiye'yi denizci ülke yapmak için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "2003'te Türk sahipli deniz ticaret filosu 9 milyon detveytten, bugün 31 milyon detveyte yükseldi. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını 190 milyon ton iken, 526 milyon tona çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. 2022 yılının ocak-nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 180 milyon 590 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Aynı şekilde, ocak-nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı da bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU oldu. 2022'nin ocak-şubat döneminde deniz yolunun parasal payı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 oranında artarak 82,3 milyar dolara yükseldi." dedi.

Karaismailoğlu, anlattığı tüm projelerin, 20 yılda verdikleri sözlerin vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayarak, "AK Parti iktidarı olarak halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyor, sözümüzün eri, milletimizin hizmetkarı olarak hedeflerimizi geliştiriyoruz. Yeni Türkiye'yi gençlere en güçlü şekilde emanet etmek için her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da bugünü, yarını değil, 30 yıl sonrasını planlıyoruz. Türkiye'nin denizciliğini her alanda daha da geliştirmek için akılcı yaklaşımlarla, ortak akılla, devlet hassasiyetiyle planlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile sözünü verdikleri hedefleri de şöyle sıraladı:

"Liman tesisi sayısını 255'e çıkaracağız. Yeşil liman uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanacağız. Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak. Limanların aktarma hizmeti kapasitesi artırılırken bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştireceğiz. Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği azaltılacak, seyir emniyeti ise artırılacak."

Ergün Reis-A gemisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karaismailoğlu, geminin Türk denizciliğine hayırlı olmasını diledi.

Bakan Karaismailoğlu, törenin ardından bölgede faaliyet gösteren tersaneleri de ziyaret etti.

Programı kapsamında Araklı Belediyesinde muhtarlarla toplantı yapan Karaismailoğlu, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Fakültedeki tam donanımlı köprü üstü simülatörünü inceleyen Karaismailoğlu, uygulama sayesinde gemiyle Kanal İstanbul'da bir süre seyretti.

Bakan Adil Karaismailoğlu'na programları sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer eşlik etti.

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