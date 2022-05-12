CHP'li Özkoç: 25 milletvekili TBMM'de, diğerleri İstanbul'a gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin, "Hukuksuz bir şekilde hem elinden siyaset yapma hakkı alınıyor hem de özgürlüğü kısıtlanıyor." dedi.

Özkoç, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kararla ilgili resmi yazının yayımlanmasını beklediklerini kaydeden Özkoç, "Bir kadın siyasetçi, üstelik de İstanbul gibi 16 milyon nüfusu olan bir ilin İl Başkanı olan bir kadın siyasetçi. Hukuksuz bir şekilde hem elinden siyaset yapma hakkı alınıyor hem de özgürlüğü kısıtlanıyor. Türkiye'de normalde bağımsız bir yargı sistemi olsa asla böyle bir kararın onanması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda, partisinin milletvekillerinin İstanbul'a hareket ettiğini belirten Özkoç, "Milletvekili arkadaşlarımızdan 25'e yakınını TBMM Genel Kurulu'nda tutuyoruz. Diğer arkadaşlarımız İstanbul'a hareket ettiler, Genel Başkanımızın isteği doğrultusunda. Sayın Genel Başkanımız da İstanbul'a hareket etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere 1 yıl kala muhalefete büyük bir baskı uygulama kararlılığı içinde hareket ettiğini öne süren Özkoç, yaptıkları açıklamaları yayımlayan televizyon kuruluşlarına da ceza yağdırıldığını öne sürdü.

Özkoç, ne yapılırsa yapılsın engellenemeyeceklerini ifade ederek, "Millet ittifakı kararlı bir şekilde yoluna devam edecek. Hücrelere atılan arkadaşlarımız, dışarıdaki arkadaşlarımızın mücadelesini bekleyecekler. Bir gün o hücrenin kapıları özgürlüğe açılacak, Türkiye'de yasalar bir kişinin iki dudağı arasında değil adil mahkemelerle görülmeye başlayacak. O güne kadar mücadelemiz sürecek." diye konuştu.

Kaftancıoğlu'nun cezaevine girip girmeyeceği de sorulan Özkoç, bazı davaların bozulduğunu, cezaevinde yatabileceğini ancak hukukçuların bunu netleştirmek için kararı incelediğini belirtti.

Özkoç, "Belki özgürlüğü de kısıtlanacak. Hayatı bundan sonra farklı bir hayat olacak. Ne için? Konuştuğu için. Ne için? Eleştirdiği için. Biz kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.