37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Mayıs 2022 20:39
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık
Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman
Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir BitigenMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız