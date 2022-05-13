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Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli'de görevden dönen motosikletli polis, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan polis memuru yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 04:45
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Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli'de görevden dönen motosikletli polis, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan polis memuru yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki Honda marka otomobil, görevden dönen yunus polisinin yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yere düştü, polis memuru ise yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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