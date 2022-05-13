Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik potasyum hidroksit sıçrayan işçinin vücudunun yüzde 60'ında 2. derece yanık meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 08:20
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Ömer G. (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazandan püsküren kimyasal işçinin vücuduna sıçradı.
Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından işçi yanık ünitesine alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız