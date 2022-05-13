Bakan Kirişçi açıkladı! Destek ödemeleri bugün başladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Mayıs 2022 09:26
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin bugün başladığını söyledi. Bakan Kirişci Twitter'dan paylaştığı bilgi notunda "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız