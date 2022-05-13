Emniyet'ten, eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a tepki gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mayıs 2022 10:20
Eski polis Sabri Uzun, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Twitter paylaşımında, 'Sn. Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum' yazdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız