WhatsApp'ta ücretli abonelik döneminin ne zaman başlayacağı açıklandı

Ancak görünen o ki Meta, WhatsApp'a çok değer veriyor ve para kazanabilecek bir mecra olarak görüyor.

Zuckerberg'in WhatsApp'ı toptan paralı yapıp 2.4 milyar kullanıcıyı birden kaçırmak gibi bir projesi yok elbette ama WhatsApp kullanıp da diğerlerine göre ayrıcalıklar edinmek isteyenlere de bir seçenek sunmak istiyor.

Elde edilen bilgiye göre WhatsApp 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kullanıcılarına ücretli aboneliği sunacak. Bu seçeneğe kimse mecbur tutulmayacak. Yani ücretsiz kullanım devam edecek. Ancak ücretli Whatsapp'ı tercih edenler bazı ayrıcalıklara sahip olacak.

Planın detayları belli oldu. Buna göre 14 Mayıs'tan itibaren WhatsApp'ta ücretli abonelik seçeneği aktif olacak. Maliyeti net olarak bilinmemekle birlikte aylık 1 dolar olması bekleniyor. Yıllık abonelik seçeneği de sunulması söz konusu.

Peki insanlar neden bu parayı verip WhatsApp'a ücretli abone olsun? Meta, bu tercihi yapanlara uygulamayı aynı anda birkaç mobil cihazda tek bir hesapla kullanma imkanı sunacak. Yine zaman içinde geliştirilen bazı yeni özelliklerin sadece ücretli aboneler tarafından kullanılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Global