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İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 11:13
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İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay mart ayına kıyasla yüzde 29, araç fiyatları da ortalama yüzde 4 arttı

- İstanbul, İzmir ve Ankara en fazla satış gerçekleştirilen iller olurken, en çok tercih edilen motor tipi dizel olarak belirlendi

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 191 bin 401 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi.

İlana çıkan araçların yarıdan fazlası satıldı

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi nisanda 325 bin 312 ile mart ayına göre yüzde 3 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 59'u satıldı.

Fiyatlar yükseldi

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 800 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 4 artış gözlendi.

Dizel otomobiller ilk sırada

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, nisanda en yüksek payı 115 bin 533 satış ve yüzde 60,4 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 69 bin 927 satış ve yüzde 36,5 payla benzinli, 3 bin 656 satış ve yüzde 1,9 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 1.702 satışla yüzde 0,9 ve elektrikli otomobillerin payı 583 satışla yüzde 0,3 olarak belirlendi.

En çok C segment satılıyor

KAPAT [X]

Geçen ay 64 bin 70 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 900 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37,5 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 33,7 payla 5 ila 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı.

- Satışlarda kilometre tercihleri

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 64 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 16 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yine yüzde10 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

En fazla satış İstanbul'da oldu

Geçen ay iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 28 pay ve 53 bin 444 satışla İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u, yüzde 8 pay ve 15 bin 193 satışla Ankara, 10 bin 555 satış ve yüzde 6 payla İzmir izledi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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