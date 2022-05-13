Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyon, 3600 ek gösterge ve EYT tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

''ENFLASYON CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ DURUMDA''

Bilgin'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya'da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.

''EMEKLİLERİ KORUYACAĞIZ''

Biz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.

3600 EK GÖSTERGE VE EYT MESAJI

3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında.''