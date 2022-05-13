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Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulamalarının ayrıntıları belli oldu

Kamuda 1 Nisan 2022 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı uygulamalarının esasları belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 11:47
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Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulamalarının ayrıntıları belli oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, 1 Nisan 2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlarına yönelik ek fiyat farkı uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.

Buna göre, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı, artırımlı olarak, yapım işleri ve hizmet alımlarında B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanacak, mal alımlarında teslim edilen kısımlar için ise fiyat farkı hesaplanmasında söz konusu fark tutarı yüzde 10 artış yapılarak verilecek.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda, hesaplanmayan kısımlar için 2022 yılında TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki değişimin yüzde 25'i, 2023 yılında ise yüzde 15'i oranında fiyat farkı verilecek.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunması şartı aranmayacak ancak esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici, idareye 13 Haziran 2022 tarihine kadar yazılı olarak müracaat edecek.

Söz konusu sözleşmelerin 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için yüklenicinin 13 Haziran 2022 tarihine kadar idareye yazılı olarak başvurması halinde ek fiyat farkı verilecek. Bu sözleşmelerde, yüklenicinin yazılı olarak başvurması halinde iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı mümkün olacak.

1 Ocak 2022 tarihinden önce ilgili kanuna göre ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerden 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15'ine kadar olanlar, yüklenicinin 13 Haziran'a kadar idareye yazılı olarak başvuruda bulunması halinde feshedilip tasfiye edilecek. Gerçekleşme oranının tespitinde bu tarihe kadar gerçekleştirilen imalatlara/işlere/teslimatlara ilişkin onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranı dikkate alınacak.

Feshedilen sözleşmelere konu mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemeyecek.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin imzalanan sözleşmelerinde, ilgili mevzuatında 120 gün içinde düzenleme yapılması kaydıyla da 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek. 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı (yapım işleri ile sınırlı olarak) verilebilecek.

Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesinde Kamu İhale Kurumu yetkili kılındı, ancak idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekecek. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacak.

Aynı kararda yer alan "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5'inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" ile de 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve devam eden sözleşmelerin 4735 sayılı Kanunun geçici 5'inci maddesine göre devredilebilmesi için yüklenicilerin idarelere başvuru süresi 24 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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