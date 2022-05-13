Mehmet Boynukalın'dan Özlem Zengin'e cevap! 'Allah hidayet versin'
Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, TV Net canlı yayınında 'Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?' sorusuna "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" diyerek cevap veren AK Partili Özlem Zengin'e, "Allah hidayet versin." karşılığını verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TV Net canlı yayınında konuştu.
Program moderatörü Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna, şöyle cevap verdi:
Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum.
Zengin'in açıklamasını alıntılayarak Twitter'dan cevap veren İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, "İslam inanç, ibadet, ahlak ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz." dedi.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına da değinen Prof. Boynukalın,
"Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah... Meselemiz şahsi değil."ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sözlerini şu dua ile tamamladı:
Allah hidayet versin...
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İslam inanç, ibadet, ahlak ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz. Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah... Meselemiz şahsi değil. Allah hidayet versin... https://t.co/dimQD1Br3uMehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) May 12, 2022